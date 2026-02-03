Моющий пылесос SE 3 Compact Home
Мощный и энергоэффективный моющий пылесос обеспечивает эффективную глубокую очистку текстильных поверхностей, таких как обивка мягкой мебели. Его компактная конструкция и возможность промывки во время работы делают процесс уборки максимально удобным и эффективным.
Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home сочетает компактный дизайн и мощную технологию глубокой очистки, что позволяет легко справляться с загрязнениями на текстильных поверхностях, таких как обивка мебели, дорожки и небольшие ковры. Благодаря компактным размерам, пылесос не только прост в обращении, но и занимает минимум места при хранении, что позволяет быстро подготовить его к работе даже в случае неожиданных загрязнений. Длинный и гибкий всасывающий шланг со встроенной трубкой для подачи моющего средства обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест, а длинный кабель предоставляет полную свободу движения во время уборки. Практичные аксессуары хранятся непосредственно на аппарате, что позволяет всегда иметь их под рукой. Система баков «2 в 1» минимизирует контакт с грязью во время работы, а функция промывки после использования предотвращает размножение бактерий и появление неприятных запахов. В комплект входят насадки для мягкой мебели, щелей и чистящее средство.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очисткиМоющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения, а моющая щелевая насадка облегчает процесс очистки в самых труднодоступных местах. Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
- Хранение аппарата с экономией места.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Простое и удобное использование
- Удобное включение и выключение аппарата.
- Интуитивно понятное управление.
- Моментальная готовность к работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Рабочий радиус (м)
|5,8
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бака для грязной воды (л)
|2,9
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|3,6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,26
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Хранение кабеля
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Система 2 резервуаров
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
- Пространство для хранения мелких деталей
- Функция промывки
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Автомобильные сиденья