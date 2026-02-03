Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 3 Compact Home (alimentare cu cablu)
Aspiratorul spray-extracție puternic și eficient din punct de vedere energetic impresionează prin curățarea în profunzime a suprafețelor textile, cum ar fi canapeaua, dar și prin designul său compact și funcția de curățare a sistemului pentru a menține curat aparatul.
Curățare în profunzime a suprafețelor textile până la fibre și un design compact: aspiratorul cu spray-extracție SE 3 Compact este o soluție puternică și eficientă din punct de vedere energetic. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobila tapițată, covoare, mochete și carpete mici. Furtunul de aspirare lung și flexibil, cu furtun de detergent încorporat, garantează confort și flexibilitate deosebită, chiar și în locurile greu accesibile. Cablul lung asigură o rază mare de mișcare. Datorită opțiunilor practice de depozitare pe aparat, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Datorită sistemului cu rezervor 2 în 1, utilizatorii nu trebuie să intre în contact cu murdăria. Și odată ce curățarea este terminată, aspiratorul impresionează cu funcția de curățare igienică a sistemului, pentru a preveni formarea de bacterii și mirosuri. Include duză de extracție prin pulverizare pentru tapițerie, duză de extracție prin pulverizare pentru spații înguste și detergent.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită procedurii eficiente de curățare prin extracție cu pulverizare, în combinație cu un motor puternic, dar eficient din punct de vedere energetic.
Accesorii special dezvoltate pentru o curățare ușoară în profunzime a fibrelorDuza de extracție prin pulverizare a tapițeriei poate fi utilizată pentru a curăța rapid și ușor murdăria persistentă, în timp ce duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste permite curățarea ușoară a zonelor greu accesibile. Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
- Ergonomic
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Manipulare simplă și comodă
- Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.
- Operare intuitivă.
- Este gata de curățare imediat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|500
|Rază de operare (m)
|5,8
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|3,6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Depozitarea cablului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Sistem cu două rezervoare
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Funcția de curățare a sistemului
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie
- Scaune auto