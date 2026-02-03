Curățare în profunzime a suprafețelor textile până la fibre și un design compact: aspiratorul cu spray-extracție SE 3 Compact este o soluție puternică și eficientă din punct de vedere energetic. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobila tapițată, covoare, mochete și carpete mici. Furtunul de aspirare lung și flexibil, cu furtun de detergent încorporat, garantează confort și flexibilitate deosebită, chiar și în locurile greu accesibile. Cablul lung asigură o rază mare de mișcare. Datorită opțiunilor practice de depozitare pe aparat, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Datorită sistemului cu rezervor 2 în 1, utilizatorii nu trebuie să intre în contact cu murdăria. Și odată ce curățarea este terminată, aspiratorul impresionează cu funcția de curățare igienică a sistemului, pentru a preveni formarea de bacterii și mirosuri. Include duză de extracție prin pulverizare pentru tapițerie, duză de extracție prin pulverizare pentru spații înguste și detergent.