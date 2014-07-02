Несмотря на ежедневный уход, ковровое покрытие пола со временем становится все более невзрачным. В местах, где больше всего ходят, образуются некрасивые дорожки, которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Поэтому тем, кто хочет сэкономить на дорогостоящей чистке силами специалистов, лучше всего использовать моющие пылесосы Kärcher. Так называемый пылесос 3 в 1 или аппарат для распыления с экстракцией SE 4001 выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в поры. К тому же, он прекрасно подходит для чистки твердых полов, например, из камня, кафеля и линолеума. По сравнению с традиционной чисткой аппарат Kärcher SE4001 имеет очень убедительные преимущества: здесь используется исключительно чистая вода из бака для чистой воды. Грязная вода собирается отдельно.В отличие от чистки с помощью губки и ведра, грязная вода не соприкасается с чистой. Таким образом, грязь не только распределяется, но и эффективно удаляется. SE 4001 гарантирует оптимальную глубокую чистку и комфортную работу. Благодаря дополнительным принадлежностям он может использоваться как пылесос для сухой и влажной уборки.