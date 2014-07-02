Моющий пылесос SE 4001
Моющий пылесос SE 4001, работающий по принципу распыления-экстракции для основательной чистки коврового и твердого покрытия пола. Благодаря дополнительным принадлежностям может использоваться как пылесос для сухой и влажной уборки.
Несмотря на ежедневный уход, ковровое покрытие пола со временем становится все более невзрачным. В местах, где больше всего ходят, образуются некрасивые дорожки, которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Поэтому тем, кто хочет сэкономить на дорогостоящей чистке силами специалистов, лучше всего использовать моющие пылесосы Kärcher. Так называемый пылесос 3 в 1 или аппарат для распыления с экстракцией SE 4001 выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в поры. К тому же, он прекрасно подходит для чистки твердых полов, например, из камня, кафеля и линолеума. По сравнению с традиционной чисткой аппарат Kärcher SE4001 имеет очень убедительные преимущества: здесь используется исключительно чистая вода из бака для чистой воды. Грязная вода собирается отдельно.В отличие от чистки с помощью губки и ведра, грязная вода не соприкасается с чистой. Таким образом, грязь не только распределяется, но и эффективно удаляется. SE 4001 гарантирует оптимальную глубокую чистку и комфортную работу. Благодаря дополнительным принадлежностям он может использоваться как пылесос для сухой и влажной уборки.
Особенности и преимущества
Конструкция насадки ускоряет высыхание на 50 %Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание очищенных поверхностей.
Большой съемный бак для чистой водыЛегкость заправки и опорожнения без необходимости открывать сам пылесос Ударопрочный прозрачный контейнер Бак для чистой воды легко крепится к аппарату
Рукоятка 3 в 1Баки снабжены ручками для удобной переноски, заправки и опорожнения
Держатель для сетевого кабеля
- Удобство хранения шнура
Аксессуары можно хранить на корпусе пылесоса
- Место для хранения аксессуаров
Прочный пластиковый контейнер для грязной воды и противоударный бак для чистой воды
- Качественная техника
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с)
|70
|Разрежение (мбар/кПа)
|210 / 21
|Мощность насоса (Вт)
|макс. 40
|Потребляемая мощность турбины / насоса (Вт)
|макс. 1400 / макс. 40
|Рабочая ширина (мм)
|230
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|441 x 386 x 480
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Scope of supply
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 230 мм
- Насадка для влажной и сухой уборки пола: со вставками
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Поролонновый фильтр
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Пространство для хранения мелких деталей
Области применения
- Ковровое покрытие
- Обивка
- Матрасы
- Текстильные поверхности
- Автомобильные сиденья