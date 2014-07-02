Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 4001
Aspiratoare SE 4001 ,cu spalare tip spray-extractie pentru curatarea in profunzime a covoarelor. Curata in profunzime fibrele textile, putand fi recomandat persoanelor alergice si posesorilor de animale de companie.
Aspiratorul SE 4001 spray- extracție curăță adânc în fibrele suprafețelor textile, de ex: covoare, tapițerie / mobilier tapițat, scări cu acoperiri textile, saltele, draperii de perete și scaune auto. Apa de la robinet și detergentul Kärcher RM 519, sunt pulverizate adânc în suprafețe textile sub presiune și a îndepărtate împreună cu murdăria dizolvată. Aspiratorul spray-extracție este ideal pentru cei care suferă de alergii sau pentru gospodării cu animale de companie. Grație tehnologiei inovatoare a duzelor, suprafețele curățate se usuca în jumătate din timp. Rezervorul de 4 litri cu de apă curată este rezistent la șoc, transparent și ușor de umplut /golit. Apa murdară aspirata este colectată în recipientul mașinii. Mânerul 3-în-1 permite transport ușor, deschiderea/ închiderea și golirea cuvei. Recipientul din plastic robust oferă spațiu de depozitare a cablului de alimentare și a accesoriilor. Accesoriile multiple permit folosire ca aspirator un multifunctional.
Caracteristici si beneficii
Duza inovativa KarcherReduce timpul de uscare cu 50%.
Rezervor de apă curată detașabilUsor de umplut si golit fara deschiderea aparatului Recipiet transparent, rezistent la socuri Rezervor de apa curata, usor de atasat pe aparat.
Maner de transport 3-in-1Permite transportul comod, precum si deschiderea, inchiderea si golirea recipientului.
Cârlig pentru cablu
- Compartiment de depozitare cablu.
Posibilitate de depozitare a accesoriilor pe aparat
- Depozitarea practica a tuturor accesoriilor.
Recipient robust de plastic si rezervor de apa curata, rezistent la socuri
- Construit să reziste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit aer (l/s)
|70
|Vacuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Putere pompă (W)
|max. 40
|Alimentare turbină/pompă (W)
|max. 1400 / max. 40
|Lățime de lucru (mm)
|230
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Rată de pulverizare (l/min)
|1
|Presiune pulverizare (bar)
|1
|Cablu de racordare (m)
|7,5
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|441 x 386 x 480
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
Scope of supply
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duză de extracție prin pulverizare pentru podea cu adaptor pentru podele dure: 230 mm
- Duza pentru aspirare umed și uscat: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru din spumă
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
Echipament
- Bară de protecție
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Păstrare accesorii pe aparat
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Tapițerie
- Saltele
- Materiale textile
- Scaune auto