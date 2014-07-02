Aspiratorul SE 4001 spray- extracție curăță adânc în fibrele suprafețelor textile, de ex: covoare, tapițerie / mobilier tapițat, scări cu acoperiri textile, saltele, draperii de perete și scaune auto. Apa de la robinet și detergentul Kärcher RM 519, sunt pulverizate adânc în suprafețe textile sub presiune și a îndepărtate împreună cu murdăria dizolvată. Aspiratorul spray-extracție este ideal pentru cei care suferă de alergii sau pentru gospodării cu animale de companie. Grație tehnologiei inovatoare a duzelor, suprafețele curățate se usuca în jumătate din timp. Rezervorul de 4 litri cu de apă curată este rezistent la șoc, transparent și ușor de umplut /golit. Apa murdară aspirata este colectată în recipientul mașinii. Mânerul 3-în-1 permite transport ușor, deschiderea/ închiderea și golirea cuvei. Recipientul din plastic robust oferă spațiu de depozitare a cablului de alimentare și a accesoriilor. Accesoriile multiple permit folosire ca aspirator un multifunctional.