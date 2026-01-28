Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor
Идеальное решение для откачки чистой воды с производительностью до 17000 л/ч: мощный погружной насос SP 17.000 Flat Level Sensor с датчиком уровня, возможностью откачки до дна (мин. уровень 1 мм) и переключателем режимов (ручного / автоматического). В комплект поставки включен входной фильтр.
Предлагаемый Kärcher мощный погружной насос для чистой воды, откачивающий в течение часа до 17000 л чистой или слегка загрязненной воды, прекрасно подходит для осушения бассейнов и дренажных колодцев, а также устранения последствий затопления. В случае сильного загрязнения воды в целях защиты крыльчатки насоса рекомендуется его эксплуатация с прилагаемым входным фильтром из нержавеющей стали. Прочный корпус из нержавеющей стали и контактное уплотнительное кольцо обеспечивают очень долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Погружной насос с функцией откачки до дна оснащен плавно перемещаемым датчиком уровня, немедленно включающим его при контакте с водой. Кроме того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor имеет складные ножки, благодаря чему обеспечивается возможность ее включения при уровне воды, составляющем всего лишь 7 мм. Переключатель режимов позволяет перевести насос в ручной режим для его непрерывной работы. Как в ручном, так и в автоматическом режиме насос обеспечивает откачку воды до остаточного уровня 1 мм (в зависимости от установки датчика уровня). При этом соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Сенсор уровня водыПереключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Складывающиеся ножки
- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
- Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 см.
Переключатель автоматический/ручной режим
- Для переключения между автоматическим и ручным режимом.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легкий фильтр из нержавеющей стали
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 17000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|9
|Давление (бар)
|макс. 0,9
|Мин. остаточный уровень воды (мм)
|1
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 5
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Время работы (с)
|15
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 293 x 356
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,301
Scope of supply
- Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
- Переключения на режим осушки до 1 мм
- Датчик уровня: постоянное определение уровня
- Керамическое торцевое уплотнение
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Видео
Области применения
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов
- Для установки в дренажных валах