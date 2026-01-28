Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor

Идеальное решение для откачки чистой воды с производительностью до 17000 л/ч: мощный погружной насос SP 17.000 Flat Level Sensor с датчиком уровня, возможностью откачки до дна (мин. уровень 1 мм) и переключателем режимов (ручного / автоматического). В комплект поставки включен входной фильтр.

Предлагаемый Kärcher мощный погружной насос для чистой воды, откачивающий в течение часа до 17000 л чистой или слегка загрязненной воды, прекрасно подходит для осушения бассейнов и дренажных колодцев, а также устранения последствий затопления. В случае сильного загрязнения воды в целях защиты крыльчатки насоса рекомендуется его эксплуатация с прилагаемым входным фильтром из нержавеющей стали. Прочный корпус из нержавеющей стали и контактное уплотнительное кольцо обеспечивают очень долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Погружной насос с функцией откачки до дна оснащен плавно перемещаемым датчиком уровня, немедленно включающим его при контакте с водой. Кроме того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor имеет складные ножки, благодаря чему обеспечивается возможность ее включения при уровне воды, составляющем всего лишь 7 мм. Переключатель режимов позволяет перевести насос в ручной режим для его непрерывной работы. Как в ручном, так и в автоматическом режиме насос обеспечивает откачку воды до остаточного уровня 1 мм (в зависимости от установки датчика уровня). При этом соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Особенности и преимущества
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor: Сенсор уровня воды
Сенсор уровня воды
Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Складывающиеся ножки
  • Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
  • Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 см.
Переключатель автоматический/ручной режим
  • Для переключения между автоматическим и ручным режимом.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легкий фильтр из нержавеющей стали
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 17000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 9
Давление (бар) макс. 0,9
Мин. остаточный уровень воды (мм) 1
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 5
Глубина погружения (м) макс. 7
Время работы (с) 15
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 1
Остаточная высота воды (мм) 1
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 238 x 293 x 356
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,048
Вес (с упаковкой) (кг) 7,301

Scope of supply

  • Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
  • Соединительный элемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
  • Переключения на режим осушки до 1 мм
  • Датчик уровня: постоянное определение уровня
  • Керамическое торцевое уплотнение
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor
Дренажный насос для чистой воды SP 17.000 Flat Level Sensor

Видео

Области применения
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
  • Для установки в дренажных валах
Принадлежности
