Предлагаемый Kärcher мощный погружной насос для чистой воды, откачивающий в течение часа до 17000 л чистой или слегка загрязненной воды, прекрасно подходит для осушения бассейнов и дренажных колодцев, а также устранения последствий затопления. В случае сильного загрязнения воды в целях защиты крыльчатки насоса рекомендуется его эксплуатация с прилагаемым входным фильтром из нержавеющей стали. Прочный корпус из нержавеющей стали и контактное уплотнительное кольцо обеспечивают очень долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Погружной насос с функцией откачки до дна оснащен плавно перемещаемым датчиком уровня, немедленно включающим его при контакте с водой. Кроме того, модель SP 17.000 Flat Level Sensor имеет складные ножки, благодаря чему обеспечивается возможность ее включения при уровне воды, составляющем всего лишь 7 мм. Переключатель режимов позволяет перевести насос в ручной режим для его непрерывной работы. Как в ручном, так и в автоматическом режиме насос обеспечивает откачку воды до остаточного уровня 1 мм (в зависимости от установки датчика уровня). При этом соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".