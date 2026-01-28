Дренажный насос для чистой воды SP 9.000 Flat
Обладает высокой производительностью (до 9000 л/ч) и откачивает воду до уровня 1 мм от дна, позволяющего собрать ее остаток тряпкой: погружной насос с откачкой до дна SP 9.000 Flat представляет собой компактную модель начального уровня, рассчитанную на откачку чистой или слегка загрязненной воды.
Погружной насос с откачкой до дна SP 9.000 Flat является надежным решением для откачки чистой или слегка загрязненной (частицами размером до 5 мм) воды. Его производительности (до 9000 л/ч) вполне достаточно для дренирования небольшого бассейна или устранения затопления подвала, вызванного проникновением грунтовых вод или протечкой из стиральной машины. Контактное уплотнительное кольцо обеспечивает долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Поплавковый выключатель включает и выключает насос в зависимости от уровня воды и предотвращает работу в режиме «сухого хода». При этом поплавок может быть зафиксирован для работы насоса в непрерывном режиме, в т. ч. при низком уровне воды. Кроме того, модель SP 9.000 Flat имеет складные ножки, которые в расправленном состоянии обеспечивают повышенную производительность откачки. Со сложенными ножками насос запускается уже при уровне воды 7 мм и при работе в непрерывном режиме откачивает ее до остаточного уровня 1 мм. Штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги разных диаметров (1", 1 1/4" и 1 1/2").
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Поплавковый выключательАвтоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Система быстрого подключения Quick ConnectШтуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Складывающиеся ножки
- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
- Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|280
|Макс. производительность (л/ч)
|< 9000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|6
|Давление (бар)
|макс. 0,6
|Мин. остаточный уровень воды (мм)
|1
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 5
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|227 x 240 x 262
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,743
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,515
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Переключения на режим осушки до 1 мм
- Поплавковый выключатель
- Керамическое торцевое уплотнение
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Области применения
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов