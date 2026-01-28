Насос для полива BP 6.000 Garden
Насос для сада BP 6.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.
Предлагаемый Kärcher насос для сада BP 6.000 Garden обеспечивает удобное, экологичное и экономичное использование для полива воды из бочек, цистерн и других альтернативных источников. Компактный насос эффективно всасывает воду и обеспечивает мощный напор на выходе. Использованные легкие и в то же время прочные конструктивные материалы гарантируют долгий срок службы. Насос не требует обслуживания, присоединяется без применения инструментов и снабжен эргономичной ручкой для переноски. Еще одним практичным решением является большой ножной выключатель для легкого включения и выключения насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Кроме того, насос BP 6.000 Garden можно дооснастить электронным реле давления, обеспечивающим автоматическое включение / отключение и позволяющим использовать его в целях домового водоснабжения.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Оптимальное всасываниеКачественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Слив
- Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Макс. производительность (л/ч)
|< 6000
|Высота подачи (м)
|макс. 45
|Давление (бар)
|макс. 4,5
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,453
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,86
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).