Насос для воды BP 7 Home & Garden
Долговечный насос для дома и сада премиум-класса BP 7 Home & Garden с эффективной 5-ступенчатой ходовой частью для полива садов и снабжения дома водой (например, дождевой водой). Легко, крепко, безопасно!
Будь то для постоянного полива сада под давлением или для подачи воды в стиральную машину или туалет: долговечный и не требующий обслуживания качественный насос BP 7 Home & Garden идеально подходит для использования альтернативных источников воды для подачи оборотной воды. BP 7 включается самостоятельно благодаря функции автоматического запуска / останова, а затем снова отключается. В аварийной ситуации функция защиты от сухого хода отключает насос, загорится индикация ошибки. 5-ступенчатая ходовая часть впечатляет своей высокой производительностью, эффективностью и тихой работой. Для BP 7 Home & Garden требуется более низкая мощность двигателя, чем у обычных струйных насосов с той же скоростью потока - экономия энергии: прибл. 30 процентов. Этот насос отличается не только удобными функциями, такими как встроенный ножной переключатель, два выхода для одновременной работы двух подключенных устройств и шумопоглощающими резиновыми ножками, но также и своими функциями безопасности, такими как стандартный предварительный фильтр и встроенный обратный клапан для надежной работы.
Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в саду
- Надежное снабжение в доме и постоянное давлении для полива сада.
Безопасный и долговечный
- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Многоступенчатый насос
- Очень энергосберегающий и тихий.
Функция автоматического запуска / остановки
- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
- Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
- Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
- Многократное применение: например, полив газонов спринклерами и одновременный полив садовыми опрыскивателями.
Гибкий соединительный адаптер
- Удобная установка
Комфортное включение ногой
- Комфортное включение
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1200
|Макс. производительность (л/ч)
|< 6000
|Высота подачи (м)
|60
|Давление (бар)
|макс. 6
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,85
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,259
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Соединительный адаптер G1 для насосов
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Автоматическая функция Старт/Стоп
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от сухого хода
- Большая горловина
- Эргономичная ручка для переноски
- Хранение кабеля
- Дисплей для отслеживания ошибок
- Два выхода для воды
- Использование резины для снижения уровня шума
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.