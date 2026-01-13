Будь то для постоянного полива сада под давлением или для подачи воды в стиральную машину или туалет: долговечный и не требующий обслуживания качественный насос BP 7 Home & Garden идеально подходит для использования альтернативных источников воды для подачи оборотной воды. BP 7 включается самостоятельно благодаря функции автоматического запуска / останова, а затем снова отключается. В аварийной ситуации функция защиты от сухого хода отключает насос, загорится индикация ошибки. 5-ступенчатая ходовая часть впечатляет своей высокой производительностью, эффективностью и тихой работой. Для BP 7 Home & Garden требуется более низкая мощность двигателя, чем у обычных струйных насосов с той же скоростью потока - экономия энергии: прибл. 30 процентов. Этот насос отличается не только удобными функциями, такими как встроенный ножной переключатель, два выхода для одновременной работы двух подключенных устройств и шумопоглощающими резиновыми ножками, но также и своими функциями безопасности, такими как стандартный предварительный фильтр и встроенный обратный клапан для надежной работы.