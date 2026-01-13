Дождеватель CS 90

Дождеватель круговой CS 90, диаметр полива 9 м,площадь полива до 64 кв.м. С дополнительной насадкой для орошения узких участков. С дополнительной пикой.

Особенности и преимущества
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
  • Стабильный и долговечный
Дополнительный адаптер
  • Для полива прямоугольных участков (CS 90 Vario)
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр зоны орошения (2 бар) 9 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) 9 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,053
Вес (с упаковкой) (кг) 0,069
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 113 x 117 x 135
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

