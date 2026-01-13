Aspersor pulverizare CS 90 Vario

Aspersor CS 90 Vario, ideal pentru udarea suprafetelor mici, gradinilor si potrivit pentru utilizarea pe suprafete inegale sau înclinate. acoperire maximă: 64 m2

Aspersorul CS 90 Vario cu crampoane puternice este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si este adecvat pentru utilizarea pe suprafete neuniforme sau in panta. Suprafata maxima: 64 m2. Adaptor suplimentar pentru irigarea suprafetelor rectangulare. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile de prindere cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta
  • Stabilitate si robustete garantate
Adaptor suplimentar
  • Pentru irigarea suprafetelor dreptungiulare (CS 90 Vario)

Specificații tehnice

Date tehnice

Volum apa 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
diametru de stropire - 2 bari 9 m
diametru de stropire - 4 bari 9 m
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 113 x 117 x 135
Aspersor pulverizare CS 90 Vario
Aspersor pulverizare CS 90 Vario
Aspersor pulverizare CS 90 Vario
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova