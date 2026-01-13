Дождеватель круговой RS 120/2

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.

Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
  • Для оптимального полива
Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 16 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) ≤ 8 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) ≤ 12 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,179
Вес (с упаковкой) (кг) 0,22
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 200 x 248 x 110
Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова