Aspersor circular RS 120/2

Aspersor circular RS 120/2, cu unghi de pulverizare reglabil, ideal pentru udarea suprafetelor medii și grădinilor Acoperă până la 113 m2

Aspersor circular RS 120/2 ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiune medie. Acopera pana la 113 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Unghi de stropire reglabil
  • Pentru irigare, in functie de necesar

Specificații tehnice

Date tehnice

Volum apa 16 l/min
diametru de stropire - 2 bari ≤ 8 m
diametru de stropire - 4 bari ≤ 12 m
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 248 x 110
Accesorii
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

