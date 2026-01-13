Дождеватель круговой RS 130/3
Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.
Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воды
|15,5 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|≤ 11 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|≤ 13 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,157
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 248 x 100