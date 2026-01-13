Aspersor circular RS 130/3
Aspersor rotativ RS 130/3 ideal pentru irigarea zonelor si gradinilor de dimensiune medie. Acopera pana la 133 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea simpla de irigare!
Caracteristici si beneficii
Brate metalice
- Robustete si durata lunga de viata
Specificații tehnice
Date tehnice
|Volum apa
|15,5 l/min
|diametru de stropire - 2 bari
|≤ 11 m
|diametru de stropire - 4 bari
|≤ 13 m
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 248 x 100