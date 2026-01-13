Aspersor circular RS 130/3

Aspersor rotativ RS 130/3 ideal pentru udarea suprafetelor medii și grădinilor. Acoperă până la 133 m2.

Aspersor rotativ RS 130/3 ideal pentru irigarea zonelor si gradinilor de dimensiune medie. Acopera pana la 133 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea simpla de irigare!

Caracteristici si beneficii
Brate metalice
  • Robustete si durata lunga de viata

Specificații tehnice

Date tehnice

Volum apa 15,5 l/min
diametru de stropire - 2 bari ≤ 11 m
diametru de stropire - 4 bari ≤ 13 m
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 248 x 100
Aspersor circular RS 130/3
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova