Катушка со шлангом HR 25 допускает как мобильное, так и стационарное применение и прекрасно подходит для полива садовых участков небольших или средних размеров. Это практичное приспособление для хранения шланга с прочной, не подверженной ржавлению рамой и хромированными металлическими ручками имеет компактные размеры, позволяющие экономить место при хранении и облегчающие выполнение работ. В комплектацию катушки входят кронштейн для закрепления на стене, фиксирующие винты, 15-метровый шланг 1/2" PrimoFlex®, распылитель, 4 универсальных коннектора (один из них с функцией Aqua Stop) и штуцер для присоединения к крану G3/4. Благодаря ее применению значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Они позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг, не придерживая его рукой, занимают минимум места и совместимы со всеми распространенными системами стыкового соединения.