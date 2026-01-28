Барабан для шланга HR 25 с шлангом 1/2 PrimoFlex 15м

Барабан для шланга HR 25 в том числе шланг 1/2 PrimoFlex 15м, наконечник для полива, 4 коннектора "Plus", штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба. Компактные размеры, прочная нержавеющая стальная рама с порошковым покрытием для мобильного или стационарного применения. Удобно подвешивать на стену. Настенный кронштейн, фиксирующие винты в комплекте

Катушка со шлангом HR 25 допускает как мобильное, так и стационарное применение и прекрасно подходит для полива садовых участков небольших или средних размеров. Это практичное приспособление для хранения шланга с прочной, не подверженной ржавлению рамой и хромированными металлическими ручками имеет компактные размеры, позволяющие экономить место при хранении и облегчающие выполнение работ. В комплектацию катушки входят кронштейн для закрепления на стене, фиксирующие винты, 15-метровый шланг 1/2" PrimoFlex®, распылитель, 4 универсальных коннектора (один из них с функцией Aqua Stop) и штуцер для присоединения к крану G3/4. Благодаря ее применению значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Они позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг, не придерживая его рукой, занимают минимум места и совместимы со всеми распространенными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
С кронштейном для закрепления на стене, фиксирующими винтами, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем, 4 универсальными коннекторами Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) и штуцером для присоединения к крану G3/4
  • Готов к использованию
Компактный размер
  • Удобное хранение
Металлическая рама для мобильного или стационарного применения
  • Крепкий и не подверженный коррозии.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 15
Пропускная способность шланга (м) макс. 15 (1/2")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 2,84
Вес (с упаковкой) (кг) 3,45
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 265 x 300 x 305

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
