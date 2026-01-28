Suport pentru furtun HR 25

Usor de manuit si de transportat datorita dimensionarilor compacte. Manivela detasabila pentru desfasurare si infasurare usoara. Se livreaza gata montat. Cu furtun 1/2" de 15 m, varf de reglare, 3 cuplaje universale pentru furtun Plus, 1 cuplaj universal pentru furtun Plus cu Aquastop si 1 racord pentru robinet G3/4. Inclusiv suport pentru perete pentru utilizarea stationara.

Caracteristici si beneficii
Compact dimensioning
  • Depozitare usoara

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 15
Capacitatea furtunului (m) max. 15 (1/2")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 3,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 265 x 300 x 305

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Suport pentru furtun HR 25
Suport pentru furtun HR 25
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

