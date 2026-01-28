Suport pentru furtun HR 25
Usor de manuit si de transportat datorita dimensionarilor compacte. Manivela detasabila pentru desfasurare si infasurare usoara. Se livreaza gata montat. Cu furtun 1/2" de 15 m, varf de reglare, 3 cuplaje universale pentru furtun Plus, 1 cuplaj universal pentru furtun Plus cu Aquastop si 1 racord pentru robinet G3/4. Inclusiv suport pentru perete pentru utilizarea stationara.
Caracteristici si beneficii
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|15
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 15 (1/2")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 300 x 305
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.