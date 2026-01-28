Катушка для шланга HT 3.425 KIT 1/2"
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
3 коннектора для шланга
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
- Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|25
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 25 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,37
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,464
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 460 x 710
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Спиливание небольших деревьев
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента