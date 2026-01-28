Катушка для шланга HT 3.425 KIT 1/2"

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
3 коннектора для шланга
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 25
Пропускная способность шланга (м) макс. 25 (1/2")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 5,37
Вес (с упаковкой) (кг) 5,464
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 460 x 710

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Катушка для шланга HT 3.425 KIT 1/2"
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
