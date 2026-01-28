Cărucior cu furtun HT 3.425

Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
3 x cuplu pentru furtun
Gata montat
Manivela libera
  • Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
  • Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 40 m 1/2" sau furtun de 30 m 5/8" sau furtun de 20 m 3/4"
  • Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
  • Pentru depozitare pe spatiu redus

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 25
Capacitatea furtunului (m) max. 25 (1/2")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 5,4
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 400 x 460 x 710

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Cărucior cu furtun HT 3.425
Cărucior cu furtun HT 3.425

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Arbori
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova