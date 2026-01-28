Cărucior cu furtun HT 3.425
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
3 x cuplu pentru furtun
Gata montat
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 40 m 1/2" sau furtun de 30 m 5/8" sau furtun de 20 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
- Pentru depozitare pe spatiu redus
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|25
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 25 (1/2")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 460 x 710
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Arbori
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.