Компактная катушка для шланга CR 3.110
Компактная катушка для шланга для полива растений на балконах и террасах, а также в небольших садах. Быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга. Идеальный вариант для компактного хранения в квартире.
С первой домашней системой хранения шланга тяжелые лейка навсегда останутся в прошлом. Катушка для шланга CR 3.110 – идеальный вариант для полива растений на балконах и террасах, а также в небольших садах. Благодаря надежной функции защиты от подтекания и практичной системе хранения принадлежностей вы заново откроете для себя процесс полива. Две встроенные муфты-Aquastop обеспечивают легкое отсоединение без брызг. Интеллектуальная система хранения принадлежностей и фиксации концов шланга позволяет забыть о лужах воды на ковре и паркете. Кроме этого, катушка для шланга CR 3.110 легко подсоединяется к водопроводным кранам в доме – благодаря соответствующему штуцеру для внутридомовой арматуры. Кстати: Домашняя система хранения шланга может также использоваться в качестве питающего шланга для аппаратов класса K 2.
Особенности и преимущества
С высококачественным шлангом без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 10 м (плюс 2 м)
Распылитель
2 коннектора с Аквастоп для отсоединения без опрыскивания
настенный кронштейн
Адаптеры для наружных и внутренних кранов
Готов к использованию
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|10
|Пропускная способность шланга (м)
|10 (5/16")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,47
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,599
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|145 x 285 x 330
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Scope of supply
- Коннектор шланга с аква-стопом: 2 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг 5/16": 10 м
- Соединительный шланг 5/16": 2 м
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Винты и дюбели для настенного монтажа
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения