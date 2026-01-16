Компактная катушка для шланга CR 3.110

Компактная катушка для шланга для полива растений на балконах и террасах, а также в небольших садах. Быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга. Идеальный вариант для компактного хранения в квартире.

С первой домашней системой хранения шланга тяжелые лейка навсегда останутся в прошлом. Катушка для шланга CR 3.110 – идеальный вариант для полива растений на балконах и террасах, а также в небольших садах. Благодаря надежной функции защиты от подтекания и практичной системе хранения принадлежностей вы заново откроете для себя процесс полива. Две встроенные муфты-Aquastop обеспечивают легкое отсоединение без брызг. Интеллектуальная система хранения принадлежностей и фиксации концов шланга позволяет забыть о лужах воды на ковре и паркете. Кроме этого, катушка для шланга CR 3.110 легко подсоединяется к водопроводным кранам в доме – благодаря соответствующему штуцеру для внутридомовой арматуры. Кстати: Домашняя система хранения шланга может также использоваться в качестве питающего шланга для аппаратов класса K 2.

Особенности и преимущества
С высококачественным шлангом без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 10 м (плюс 2 м)
Распылитель
2 коннектора с Аквастоп для отсоединения без опрыскивания
настенный кронштейн
Адаптеры для наружных и внутренних кранов
Готов к использованию
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 10
Пропускная способность шланга (м) 10 (5/16")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 2,47
Вес (с упаковкой) (кг) 2,599
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 145 x 285 x 330

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Scope of supply

  • Коннектор шланга с аква-стопом: 2 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг 5/16": 10 м
  • Соединительный шланг 5/16": 2 м

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
  • Винты и дюбели для настенного монтажа
Компактная катушка для шланга CR 3.110
Компактная катушка для шланга CR 3.110
Компактная катушка для шланга CR 3.110

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова