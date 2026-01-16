С первой домашней системой хранения шланга тяжелые лейка навсегда останутся в прошлом. Катушка для шланга CR 3.110 – идеальный вариант для полива растений на балконах и террасах, а также в небольших садах. Благодаря надежной функции защиты от подтекания и практичной системе хранения принадлежностей вы заново откроете для себя процесс полива. Две встроенные муфты-Aquastop обеспечивают легкое отсоединение без брызг. Интеллектуальная система хранения принадлежностей и фиксации концов шланга позволяет забыть о лужах воды на ковре и паркете. Кроме этого, катушка для шланга CR 3.110 легко подсоединяется к водопроводным кранам в доме – благодаря соответствующему штуцеру для внутридомовой арматуры. Кстати: Домашняя система хранения шланга может также использоваться в качестве питающего шланга для аппаратов класса K 2.