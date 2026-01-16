Primul tambur cu furtun pentru balcon inseamna mai putine bidoane de carat. Cutia compacta de furtun, CR 3.110 Balcony, este solutia ideala de irigare pentru balcon, terase pe acoperis si gradini mici. Sistemul fiabil antiscurgere si depozitarea practica a accesoriilor reinventeaza irigarea practica. Cele doua cuplaje Aquastop integrate fac practica deconectarea furtunurilor fara stropire. Petele de apa de pe mocheta sau parchet sunt lucruri din trecut datorita conceptului de depozitare inteligenta pentru accesorii si capete de furtun. in plus, cutia de furtun CR.3.110 Balcony poate fi instalata la robinetii de apa interiori datorita cuplei pentru fitingurile interioare. Astfel: tambur pentru furtun interior este adecvat ca furtun de alimentare pentru K 2.200 Balcony si alte aparate.