Cutie de furtun compacta pentru irigarea balcoanelor, a teraselor de pe acoperisuri si a gradinilor mici. Bobinare si debobinare convenabila si rapida. Ideala pentru depozitarea acasa, in spatii reduse.

Primul tambur cu furtun pentru balcon inseamna mai putine bidoane de carat. Cutia compacta de furtun, CR 3.110 Balcony, este solutia ideala de irigare pentru balcon, terase pe acoperis si gradini mici. Sistemul fiabil antiscurgere si depozitarea practica a accesoriilor reinventeaza irigarea practica. Cele doua cuplaje Aquastop integrate fac practica deconectarea furtunurilor fara stropire. Petele de apa de pe mocheta sau parchet sunt lucruri din trecut datorita conceptului de depozitare inteligenta pentru accesorii si capete de furtun. in plus, cutia de furtun CR.3.110 Balcony poate fi instalata la robinetii de apa interiori datorita cuplei pentru fitingurile interioare. Astfel: tambur pentru furtun interior este adecvat ca furtun de alimentare pentru K 2.200 Balcony si alte aparate.

Caracteristici si beneficii
Include 10 plus 2 m de furtun de calitate superioara, fara ftalati
Duza pulverizare
2 racorduri de furtun cu Aqua Stop pentru deconectare fara pulverizare
Suport perete plat
Adaptoare pentru robinete de apa exteriori si interiori
Gata montat

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 10
Capacitatea furtunului (m) 10 (5/16")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,5
Greutate cu ambalaj (kg) 2,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 145 x 285 x 330

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Scope of supply

  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 2 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun de 5/16”: 10 m
  • Furtun de racordare 5/16”: 2 m

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Șuruburi și dibluri pentru montare pe perete
Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
