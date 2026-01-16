Комплект: настенный бокс для аксесуаров с барабаном для шлангов
Комплект. Настенный бокс для аксесуаров, барабан для шлангов. Прочная конструкция, легко закрепляемая на стенах, компактный набор для полива, сьемный барабан для шлангов для переносного и стационарного использования (2 в 1)
Особенности и преимущества
2 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Прочные материалы
- Долгий срок службы.
- Готов к использованию
Крепление на стену.
- Станция полива, для практичного и компактного хранения шлангов и садового инвентаря
- Легкая установка на стену
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|3,09
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,97
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 515 x 510
Видео