Комплект: настенный бокс для аксесуаров с барабаном для шлангов

Комплект. Настенный бокс для аксесуаров, барабан для шлангов. Прочная конструкция, легко закрепляемая на стенах, компактный набор для полива, сьемный барабан для шлангов для переносного и стационарного использования (2 в 1)

Особенности и преимущества
2 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Прочные материалы
  • Долгий срок службы.
  • Готов к использованию
Крепление на стену.
  • Станция полива, для практичного и компактного хранения шлангов и садового инвентаря
  • Легкая установка на стену
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 3,09
Вес (с упаковкой) (кг) 3,97
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 515 x 510

