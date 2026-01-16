Statie de irigare compacta! Tambur pentru furtun gata de utilizare Premium HR 7.300 pentru utilizarea mobila sau fixa perfect pentru a iriga suprafetele si gradinile de dimensiuni mai mici si medii. Datorita posibilitatilor sale variate de depozitare, totul se afla intr-un singur loc - in sfarsit. Caracteristici: cilindru demontabil (2 in 1), suport de accesorii pentru depozitarea ordonata a pistoalelor si duzelor de pulverizare, cutie de accesorii pentru depozitarea altor unele de gradina precum greble, lopeti, manusi de gradina etc. Include consola de perete si 2 cuple de furtun, plus clema suplimentara pentru lancile de pulverizare. Adecvat pentru toate furtunurile comune (capacitate: 30 m furtun de 1/2" sau 20 m furtun de 5/8" sau 12 m 3/4"). Complet asamblat. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!