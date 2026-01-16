Tambur pentru furtun Premium HR 7.300
Statie de irigare pentru depozitarea practica si compacta a furtunurilor si a accesoriilor de gradina. Cu cilindru demontabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare si tevi de pulverizare, precum si cutie de depozitare spatioasa.
Statie de irigare compacta! Tambur pentru furtun gata de utilizare Premium HR 7.300 pentru utilizarea mobila sau fixa perfect pentru a iriga suprafetele si gradinile de dimensiuni mai mici si medii. Datorita posibilitatilor sale variate de depozitare, totul se afla intr-un singur loc - in sfarsit. Caracteristici: cilindru demontabil (2 in 1), suport de accesorii pentru depozitarea ordonata a pistoalelor si duzelor de pulverizare, cutie de accesorii pentru depozitarea altor unele de gradina precum greble, lopeti, manusi de gradina etc. Include consola de perete si 2 cuple de furtun, plus clema suplimentara pentru lancile de pulverizare. Adecvat pentru toate furtunurile comune (capacitate: 30 m furtun de 1/2" sau 20 m furtun de 5/8" sau 12 m 3/4"). Complet asamblat. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
2 x cupla standard pentru furtun
Tambur pentru furtun, detasabil (2 in 1)
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarelor atasate la furtun
Spatiu generos de depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Capacitate: furtun de 30 m 1/2" sau furtun de 20 m 5/8" sau furtun de 12 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Materiale robust
- Durabilitate lunga
- Gata montat
Suport pentru perete
- Statie pentru irigare pentru depozitarea practica si economica in spatiu a furtunelor si a accesorilor pentru gradina
- Montare usoara pe peretii exteriori
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 515 x 510
Video