Крепление настенное для хранения шланга

Крепление настенное для хранения бухт шланга и садового оборудования. Прочная конструкция, легко закрепляется на наружных стенах, позволяет практично хранить шланг, фиксировать концы шланга и хранить садовые принадлежности на специальной полочке

Особенности и преимущества
Возможность хранения насадок и распылителей
Практичное хранение шланга с экономией места
  • Хранение всего необходимого в одном месте.
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Прочные материалы
  • Долгий срок службы.
Отделение для хранения коннекторов, распылителей, садовых перчаток
Крепление на стену.
  • Легкая установка на стену
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 0,69
Вес (с упаковкой) (кг) 0,733
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 145 x 300 x 305
