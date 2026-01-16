Крепление настенное для хранения шланга
Крепление настенное для хранения бухт шланга и садового оборудования. Прочная конструкция, легко закрепляется на наружных стенах, позволяет практично хранить шланг, фиксировать концы шланга и хранить садовые принадлежности на специальной полочке
Особенности и преимущества
Возможность хранения насадок и распылителей
Практичное хранение шланга с экономией места
- Хранение всего необходимого в одном месте.
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Прочные материалы
- Долгий срок службы.
Отделение для хранения коннекторов, распылителей, садовых перчаток
Крепление на стену.
- Легкая установка на стену
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,69
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,733
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|145 x 300 x 305