Suport furtun Plus
Carligul robust pentru furtun Plus, este ideal pentru montarea simpla pe perete. Este compact si ofera o varietate de posibilitati de depozitare pentru duze si pistoale de udat. in plus, vine cu o cutie de depozitare pentru conectoare, pulverizatoare si manusi de gradina. Este adecvat pentru toate furtunurile normale de gradina. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului ,de la Karcher ,stabilesc noi standarde de functionare, design si calitate. Acestea permit infasurarea si desfasurarea rapida si simpla a furtunului - fiind compacte in acelasi timp. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Depozitare practica si cu economie de spatiu pentru furtunuri
- Totul depozitat central la un loc
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Materiale robust
- Durabilitate lunga
Spatiu pentru depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Suport pentru perete
- Montare usoara pe peretii exteriori
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|145 x 300 x 305