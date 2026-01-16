Carligul robust pentru furtun Plus, este ideal pentru montarea simpla pe perete. Este compact si ofera o varietate de posibilitati de depozitare pentru duze si pistoale de udat. in plus, vine cu o cutie de depozitare pentru conectoare, pulverizatoare si manusi de gradina. Este adecvat pentru toate furtunurile normale de gradina. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului ,de la Karcher ,stabilesc noi standarde de functionare, design si calitate. Acestea permit infasurarea si desfasurarea rapida si simpla a furtunului - fiind compacte in acelasi timp. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!