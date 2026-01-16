Настенный держатель для шланга

Прочная конструкция, которая легко закрепляется на стене. Подходит для любых садовых шлангов.

Прочная конструкция, которая легко закрепляется на стене. Возможность хранения распылителей. Подходит для любых садовых шлангов.

Особенности и преимущества
Легкая установка на внешние стены
  • Удобное хранение
Практичное и экономное хранение насадок и распылителей
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 0,21
Вес (с упаковкой) (кг) 0,21
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 160 x 250 x 180
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

