Suport furtun

Suport furtun "Heavy Duty". Montare usoara pe peretii exteriori. Practic si fara a ocupa mult spatiu, cu posibilitatea de a depozita elemente de stropit. Pentru toate furtunurile de gradina cunoscute.

Carlig rezistent pentru furtun, conceput pentru montarea simpla pe perete. Carlig pentru furtun practic, compact cu spatiu depozitare duza. Este adecvat pentru toate furtunurile standard de gradina. Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele inovatoare de depozitare Karcher stabilesc noi standarde de functionare, design si calitate. Compact, ideal pentru infasurarea rapida si simpla fara ghidaj manual. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare.

Caracteristici si beneficii
Montare usoara pe peretii exteriori
  • Depozitare usoara
Practic si fara sa ocupe mult spatiu, cu posibilitati de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 160 x 250 x 180
INFORMAȚIE UTILĂ

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

© 2026 Kärcher Moldova