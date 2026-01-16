Suport furtun
Suport furtun "Heavy Duty". Montare usoara pe peretii exteriori. Practic si fara a ocupa mult spatiu, cu posibilitatea de a depozita elemente de stropit. Pentru toate furtunurile de gradina cunoscute.
Carlig rezistent pentru furtun, conceput pentru montarea simpla pe perete. Carlig pentru furtun practic, compact cu spatiu depozitare duza. Este adecvat pentru toate furtunurile standard de gradina. Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele inovatoare de depozitare Karcher stabilesc noi standarde de functionare, design si calitate. Compact, ideal pentru infasurarea rapida si simpla fara ghidaj manual. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare.
Caracteristici si beneficii
Montare usoara pe peretii exteriori
- Depozitare usoara
Practic si fara sa ocupe mult spatiu, cu posibilitati de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|160 x 250 x 180