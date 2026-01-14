Тележка для шлангов HT 3.400

Тележка для шлангов HT 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения

Особенности и преимущества
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,32
Вес (с упаковкой) (кг) 2,368
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 450 x 700

