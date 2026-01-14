Carucior pentru furtun HT 3.400

Caracteristici si beneficii
Gata montat
Manivela libera
  • Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Roți mari
  • Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 40 m 1/2" sau furtun de 30 m 5/8" sau furtun de 20 m 3/4"
  • Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
  • Pentru depozitare pe spatiu redus

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,3
Greutate cu ambalaj (kg) 2,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 390 x 450 x 700

Video

Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova