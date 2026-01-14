Carucior pentru furtun HT 3.400
Caracteristici si beneficii
Gata montat
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 40 m 1/2" sau furtun de 30 m 5/8" sau furtun de 20 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
- Pentru depozitare pe spatiu redus
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 450 x 700
Video