Комплект для полива с распылителем

Оптимальный комплект начального класса: распылитель, штуцер и 2 коннектора (один из них с системой Aqua Stop). Готовый комплект для полива.

Соединительный комплект с распылителем прекрасно подходит для выполнения работ в саду. Распылитель позволяет решать стандартные задачи полива. Он предусматривает плавную регулировку формы струи (от точечной до веерной), благодаря чему обеспечивается не только полив растений и клумб, но и возможность смывания загрязнений. На время перерывов в использовании распылителя поток воды прерывается простым поворотом наконечника. В комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 надежных коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, предотвращающую вытекание воды при отсоединении распылителя от шланга – даже при открытом водопроводном кране. При этом предлагаемые Kärcher распылитель и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, что позволяет без проблем присоединить их к имеющемуся садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Маленький и компактный
  • Простота в использовании.
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Коннекторы (1/2", 5/8")
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,052
Вес (с упаковкой) (кг) 0,131
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 131 x 36 x 36

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Комплект для полива с распылителем
Комплект для полива с распылителем

Видео

