Соединительный комплект с распылителем прекрасно подходит для выполнения работ в саду. Распылитель позволяет решать стандартные задачи полива. Он предусматривает плавную регулировку формы струи (от точечной до веерной), благодаря чему обеспечивается не только полив растений и клумб, но и возможность смывания загрязнений. На время перерывов в использовании распылителя поток воды прерывается простым поворотом наконечника. В комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 надежных коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, предотвращающую вытекание воды при отсоединении распылителя от шланга – даже при открытом водопроводном кране. При этом предлагаемые Kärcher распылитель и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, что позволяет без проблем присоединить их к имеющемуся садовому шлангу.