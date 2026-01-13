Комплект для полива с распылителем
Оптимальный комплект начального класса: распылитель, штуцер и 2 коннектора (один из них с системой Aqua Stop). Готовый комплект для полива.
Соединительный комплект с распылителем прекрасно подходит для выполнения работ в саду. Распылитель позволяет решать стандартные задачи полива. Он предусматривает плавную регулировку формы струи (от точечной до веерной), благодаря чему обеспечивается не только полив растений и клумб, но и возможность смывания загрязнений. На время перерывов в использовании распылителя поток воды прерывается простым поворотом наконечника. В комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 надежных коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, предотвращающую вытекание воды при отсоединении распылителя от шланга – даже при открытом водопроводном кране. При этом предлагаемые Kärcher распылитель и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, что позволяет без проблем присоединить их к имеющемуся садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Маленький и компактный
- Простота в использовании.
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Коннекторы (1/2", 5/8")
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,052
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,131
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|131 x 36 x 36
Оснащение
- Количество струй: 2
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео