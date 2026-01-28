Надежный и недорогой: насос для бочек BP 2.000-18 Barrel — идеальное решение для садов без подключения к электросети и идеальная замена лейке. Дорогостоящая питьевая вода экономится благодаря бесплатной, богатой питательными веществами дождевой воде из бочки. Зажим для крепления ствола обеспечивает не только идеальное крепление для различных стволов, но и удобную работу благодаря выключателю включения / выключения, а также возможности установки батареи. Благодаря прозрачной крышке аккумуляторного отсека пользователь может прекрасно видеть индикатор заряда аккумулятора в режиме реального времени. Чтобы шланг не перегибался во время полива из бочки, имеется направляющая для шланга, гарантирующая постоянный поток воды. В зависимости от требований и области применения эта направляющая для шланга может располагаться в 3-х положениях: либо защелкнутая слева или справа от крепления корпуса аккумуляторной батареи, либо свободно на краю корпуса. Благодаря своему небольшому размеру легкий насос также может поместиться в узкие отверстия бочек, например, контейнеров IBC. Встроенный предварительный фильтр защищает насос от загрязнения.