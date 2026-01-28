Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel
Аккумуляторный бочковой насос BP 2.000-18 Barrel позволяет использовать драгоценную дождевую воду из бочки даже в садах без подключения к электросети. Это экономит не только питьевую воду, но и деньги.
Надежный и недорогой: насос для бочек BP 2.000-18 Barrel — идеальное решение для садов без подключения к электросети и идеальная замена лейке. Дорогостоящая питьевая вода экономится благодаря бесплатной, богатой питательными веществами дождевой воде из бочки. Зажим для крепления ствола обеспечивает не только идеальное крепление для различных стволов, но и удобную работу благодаря выключателю включения / выключения, а также возможности установки батареи. Благодаря прозрачной крышке аккумуляторного отсека пользователь может прекрасно видеть индикатор заряда аккумулятора в режиме реального времени. Чтобы шланг не перегибался во время полива из бочки, имеется направляющая для шланга, гарантирующая постоянный поток воды. В зависимости от требований и области применения эта направляющая для шланга может располагаться в 3-х положениях: либо защелкнутая слева или справа от крепления корпуса аккумуляторной батареи, либо свободно на краю корпуса. Благодаря своему небольшому размеру легкий насос также может поместиться в узкие отверстия бочек, например, контейнеров IBC. Встроенный предварительный фильтр защищает насос от загрязнения.
Особенности и преимущества
Переменное положение выхода шланга в 3 положенияхИдеальная настройка для каждого применения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 ВТехнология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Гибкое устройство зажимаИдеальное крепление к любой бочке.
Малый вес
- Насос помещается в узкие отверстия (например, контейнер IBC).
Регулируемая длина шланга
- Идеальная адаптация к различной глубине бочек.
Держатель батареи на стволе
- Стабильная установка аккумулятора.
Встроенный выключатель вкл/выкл в батарейном отсеке
- Удобная для спины, эргономичная работа без наклона.
Направляющая шланга
- Предотвращение перекручивания шланга и, следовательно, постоянный поток воды.
Встроенный фильтр предварительной очистки
- Защищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность функционирования.
Прозрачная крышка
- Идеальный вид на ЖК-дисплей с технологией реального времени.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|80
|Макс. производительность (л/ч)
|< 2000
|Высота подачи (м)
|макс. 20
|Давление (бар)
|макс. 2
|Глубина погружения (м)
|макс. 1,8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 25 (2,5 А·ч) / макс. 50 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,108
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Держатель батареи на стволе
- Шланг, регулируемый по длине
- Направляющая шланга
Оснащение
- Приспособления для прикрепления
- Входной фильтр
- Интегрированный выключатель
- Автомат защиты от перегрузки по току
Видео
Области применения
- Для полива сада из бочки дождевой водой