Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel

Аккумуляторный бочковой насос BP 2.000-18 Barrel позволяет использовать драгоценную дождевую воду из бочки даже в садах без подключения к электросети. Это экономит не только питьевую воду, но и деньги.

Надежный и недорогой: насос для бочек BP 2.000-18 Barrel — идеальное решение для садов без подключения к электросети и идеальная замена лейке. Дорогостоящая питьевая вода экономится благодаря бесплатной, богатой питательными веществами дождевой воде из бочки. Зажим для крепления ствола обеспечивает не только идеальное крепление для различных стволов, но и удобную работу благодаря выключателю включения / выключения, а также возможности установки батареи. Благодаря прозрачной крышке аккумуляторного отсека пользователь может прекрасно видеть индикатор заряда аккумулятора в режиме реального времени. Чтобы шланг не перегибался во время полива из бочки, имеется направляющая для шланга, гарантирующая постоянный поток воды. В зависимости от требований и области применения эта направляющая для шланга может располагаться в 3-х положениях: либо защелкнутая слева или справа от крепления корпуса аккумуляторной батареи, либо свободно на краю корпуса. Благодаря своему небольшому размеру легкий насос также может поместиться в узкие отверстия бочек, например, контейнеров IBC. Встроенный предварительный фильтр защищает насос от загрязнения.

Особенности и преимущества
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel: Переменное положение выхода шланга в 3 положениях
Переменное положение выхода шланга в 3 положениях
Идеальная настройка для каждого применения.
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel: Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel: Гибкое устройство зажима
Гибкое устройство зажима
Идеальное крепление к любой бочке.
Малый вес
  • Насос помещается в узкие отверстия (например, контейнер IBC).
Регулируемая длина шланга
  • Идеальная адаптация к различной глубине бочек.
Держатель батареи на стволе
  • Стабильная установка аккумулятора.
Встроенный выключатель вкл/выкл в батарейном отсеке
  • Удобная для спины, эргономичная работа без наклона.
Направляющая шланга
  • Предотвращение перекручивания шланга и, следовательно, постоянный поток воды.
Встроенный фильтр предварительной очистки
  • Защищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность функционирования.
Прозрачная крышка
  • Идеальный вид на ЖК-дисплей с технологией реального времени.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 80
Макс. производительность (л/ч) < 2000
Высота подачи (м) макс. 20
Давление (бар) макс. 2
Глубина погружения (м) макс. 1,8
Температура подачи (°C) макс. 35
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 25 (2,5 А·ч) / макс. 50 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,108
Вес (с упаковкой) (кг) 1,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 173 x 135 x 316

Scope of supply

  • Держатель батареи на стволе
  • Шланг, регулируемый по длине
  • Направляющая шланга

Оснащение

  • Приспособления для прикрепления
  • Входной фильтр
  • Интегрированный выключатель
  • Автомат защиты от перегрузки по току
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel
Бочковой насос BP 2.000-18 Barrel

Видео

Области применения
  • Для полива сада из бочки дождевой водой
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова