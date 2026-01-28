Pompa de butoi BP 2.000-18 Barrel

Pompa pentru butoi cu acumulator BP 2.000-18 permite utilizarea apei de ploaie prețioase din butoi pentru grădinile fără conexiune la rețeaua electrică. Astfel, nu numai că se economisește apă potabilă, ci și bani.

Sustenabilă și cu costuri reduse: Pompa pentru butoaie BP 2.000-18 este soluția perfectă pentru grădinile fără conexiune la rețeaua electrică și înlocuitorul perfect al stropitoarelor. Apa potabilă costisitoare este economisită datorită apei de ploaie gratuite și bogate în substanțe nutritive. Clema de montare pe butoi asigură nu numai o fixare perfectă pentru diferite butoaie, ci și o funcționare prietenoasă cu spatele datorită unui întrerupător pornit/oprit, precum și opțiunea de fixare a acumulatorului. Datorită capacului transparent al acumulatorului, utilizatorul are o vedere perfectă asupra afișajului în timp real. Pentru a se asigura că furtunul nu este îndoit în timpul irigării din butoi, există un ghidaj pentru furtun care garantează un debit de apă constant. În funcție de cerințe și de zona de aplicare, acest ghidaj pentru furtun poate fi amplasat în 3 poziții: fie prins la locul său în stânga sau în dreapta suportului, fie liber într-un spațiu de pe marginea butoiului. Datorită dimensiunilor sale reduse, pompa ușoară poate fi montată și în deschiderile înguste ale butoaielor, de exemplu în containerele IBC. Prefiltrul integrat protejează pompa de impurități.

Caracteristici si beneficii
Poziția variabilă a furtunului în 3 variante
Adaptare perfectă pentru fiecare aplicație.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
Tehnologia în timp real cu afișaj LCD indica timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. De lungă durată și de putere mare datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul este compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V.
Dispozitiv de prindere flexibil
Fixare perfecta pe orice rezervor, gratie acuratetei superioare.
Ușor
  • Pompa se potrivește în deschideri înguste (de exemplu, container IBC).
Lungime ajustabila a furtunului
  • Adaptare perfecta la diferite adancimi ale rezervorului.
Suport pentru acumulator pe butoi
  • Suport stabil pentru baterie.
Întrerupător pornit/oprit integrat în suportul acumulatorului
  • Funcționare ergonomică, care nu afectează spatele, fără a se apleca.
Ghidaj pentru furtun
  • Prevenirea îndoirii furtunului și, astfel, un debit constant de apă.
Prefiltru integrat
  • Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Capac transparent
  • Vizualizarea ideală a afișajului bateriei LCD cu tehnologie în timp real.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
puterea nominală de intrare (W) 80
Debit maxim transportat (l/h) < 2000
Înălțimea de pompare (m) max. 20
Presiune (bar) max. 2
Adâncime de scufundare (m) max. 1,8
Temperatură (°C) max. 35
Tensiune (V) 18
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 173 x 135 x 316

Scope of supply

  • Suport pentru acumulator pe butoi
  • Furtun cu lungime reglabila
  • Ghidaj pentru furtun

Echipament

  • Posibilitate de fixare
  • Include un prefiltru
  • Comutator integrat de pornire/ oprire
  • Întrerupător de supratensiune
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă de ploaie
Accesorii
