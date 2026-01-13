Настенный фиксатор

Настенный фиксатор для фиксации душа, штанг для полива, а также шлангов диаметром 16-20мм

Особенности и преимущества
Подходит для труб с диаметром 16 - 20 мм
В комплект входят якоря и винты
  • Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,11
Вес (с упаковкой) (кг) 0,155
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 86 x 146
