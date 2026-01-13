Настенный фиксатор
Настенный фиксатор для фиксации душа, штанг для полива, а также шлангов диаметром 16-20мм
Особенности и преимущества
Подходит для труб с диаметром 16 - 20 мм
В комплект входят якоря и винты
- Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,155
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 86 x 146