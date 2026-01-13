Consola de perete

Consola practica de perete, pentru depozitarea curata si in siguranta a lancilor de pulverizare, precum si utilizarea ca dus de gradina.

Lancile de pulverizare pot fi atasate perfect la consola de perete compacta, fiind ideale pentru utilizarea ca dus de gradina. Consola de perete este, de asemenea, ideala pentru depozitarea curata si in siguranta a lancilor de pulverizare si a tevilor pe peretii interiori. Consola de perete este pentru tevi cu diametre de 16-20 mm. Ancorele si suruburile sunt incluse.

Caracteristici si beneficii
Adecvat pentru conducte cu un diametru de 16 - 20 mm
  • Utilizare flexibilă.
Elementele de fixare si suruburile incluse in set
  • Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 86 x 146
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova