Регулируемая насадка для полива

Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.

Благодаря форсунке для регулировки потока воды, которую можно повернуть одной рукой, можно плавно переключаться между 2 режимами распыления: точечной струей и конусной. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,094
Вес (с упаковкой) (кг) 0,119
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 210 x 41,5 x 79

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Регулируемая насадка для полива

