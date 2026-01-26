Karcher представила первый распылитель с питанием от батареек, который формирует вращающуюся струю воды, позволяя значительно (до 2 раз) сократить время чистки в сравнении с обычными моделями. Он прекрасно подходит для быстрой промежуточной очистки садовой мебели, горшков для посадки растений или садовых инструментов, но справится и с более сложными задачами – например, мойкой мусорных контейнеров или велосипедов. Подготовка к работе исключительно проста: распылитель одним щелчком присоединяется к садовому шлангу, оснащенному любым стандартным коннектором. В конструкции WBS 3 использовано металлическое сопло, формирующее хорошо сфокусированную точечную струю воды, которая помогает целенаправленно удалять локальные загрязнения. Если же нажать на двухступенчатый переключатель до упора, точечная струя начнет вращаться. Работа в таком режиме позволяет эффективно очищать поверхности большой площади. Напор воды определяется давлением в садовом водопроводе, однако за счет вращения струи со скоростью до 1100 об/мин WBS 3 обеспечивает намного более эффективную очистку, чем обычные промывочные распылители.