Pistolul de pulverizare WBS 3 pentru curățare este compatibil cu orice furtun de grădină. Conectați pur și simplu WBS 3 și sunteți gata de lucru! Jetul rotativ inovator îndepărtează rapid murdăria și curăța fără efort zonele mari. Aceasta curăță cu 50% mai repede în comparație cu metodele clasice. De asemenea, operațiunile de curățare pot fi finalizate cu jet punctiform, optimizat cu duza metalică de înaltă calitate. Dispozitivul oferă o utilizare rapidă și diversificată pentru toate obiectele mai puțin murdare din jurul grădinii. Cele două baterii AA de 1.5 V, care alimentează motorul pentru funcția de jet cu rotație, sunt incluse în pachetul de livrare.