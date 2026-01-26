Pistol de spalat cu presiune joasa WBS 3
Pistolul de curățat inovator Kärcher WBS 3 cu jet de apa rotativ. Curăță rapid ghivece de plante și obiectele din grădină.
Pistolul de pulverizare WBS 3 pentru curățare este compatibil cu orice furtun de grădină. Conectați pur și simplu WBS 3 și sunteți gata de lucru! Jetul rotativ inovator îndepărtează rapid murdăria și curăța fără efort zonele mari. Aceasta curăță cu 50% mai repede în comparație cu metodele clasice. De asemenea, operațiunile de curățare pot fi finalizate cu jet punctiform, optimizat cu duza metalică de înaltă calitate. Dispozitivul oferă o utilizare rapidă și diversificată pentru toate obiectele mai puțin murdare din jurul grădinii. Cele două baterii AA de 1.5 V, care alimentează motorul pentru funcția de jet cu rotație, sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Plug-and-playFără timp de configurare, nu sunt necesare accesorii suplimentare. Compatibil cu toate sistemele de conectare disponibile.
Jet rotativ inovatorJetul rotativ reduce timpul de curățare cu până la 50% în comparație cu alte dispozitive de stropit clasice pentru grădină. Timp de funcționare de până la o oră pentru jetul de rotație cu bateriile AA furnizate.
Jet punctiformDuza metalică de înaltă calitate permite curățarea cu precizie.
Design ergonomic
- Ideal în orice situație.
Operare simplă
- Trecerea simplă între jet punctiform și jet rotativ datorita comutatorului în 2 moduri.
- Mai multă libertate de mișcare datorită controlului cu o singură mână.
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Opțiune de stropire
- De asemenea, jetul punctiform este potrivit pentru sarcini simple de stropire.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit maxim transportat (l/h)
|583
|Viteza maximă (rpm)
|1100
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|approx. 1
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,3
|Greutatea cu accesorii (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Bateriile sunt incluse in pachet
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Funcție de autogolire
- Jet punctiform
- Jet rotativ
- Conectare cu click
- Comutator în 2 moduri
- Sunt necesare baterii
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pubele
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Ghivece flori
- Udarea grădinii