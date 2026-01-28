Шланг PrimoFlex plus 1/2 - 50м

Шланг PrimoFlex plus 1/2, 50м, рабочее давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPontTM армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ , фталатов и вторичного сырья

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 50 м, выдерживает давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Трехслойный садовый шланг с устойчивой к давлению оплеткой не содержит фталатов (< 0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает материал, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Высокопрочная оплетка содержит нить компании DuPont™ Kevlar®. Шланг обладает высокой термостойкостью от -20 до 65 ° C. Шланги качества Kärcher PrimoFlex® отличаются максимальной прочностью, гибкостью и сопротивлением излому. Гарантия 15 лет.

Особенности и преимущества
Гарантия 15 лет
  • Гарантированная стойкость
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 45 бар
  • Гарантированная надежность
Очень надежный, гибкий и стойкий к скручиванию шланг
  • Для удобства использования
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
  • Гарантированная надежность
Без содержания кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Инновационная армирующая оплетка нитью Kevlar® от DuPontTM
  • Высокое качество и устойчивость
Промежуточное соединение,непроницаемое для света, предотвращает рост водорослей в шланге
  • Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 50
Цвет Желтый
Вес (кг) 6,48
Вес (с упаковкой) (кг) 6,525
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 135

DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
