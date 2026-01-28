Furtun Primo Flex® Plus (1/2'' - 50m)
20 m de furtun de gradina de calitate PrimoFlex®Plus, ce contine fibre DuPontTM Kevlar® (1/2"). Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune . Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare extins, de la -20 la 65ºC.
Furtun de calitate PrimoFlex® de1/2" si 50 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu 3 straturi, rezistent la presiune, impletitura consolidata, fara ftalati(0,1%), cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Presiune maxima de 45 bari. Temperatura de operare a furtunului intre -20 si 65ºC. 15 ani garantie. Furtunurile de calitate Karcher PrimoFlex® ce contin fibre galbene DuPontTM Kevlar® sunt durabile, flexibile, nu se indoaie si sunt concepute pentru manevrarea simpla. Folosirea acestui material este un semn distinctiv, inconfundabil al furtunurilor noastre, subliniaza robustețe și fundamenteaza cererea noastră de calitate.
Caracteristici si beneficii
15 ani garanție
- Durabilitate garantata
3 straturi
- Rezistenta la rasuciri
Presiune maxima suportata: 45 bar
- Robustețe garantată
Furtun extrem de robust si flexibil, rezistent la indoire
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C
- Robustețe garantată
Fara plumb, cadmiu si bariu
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Tesatura impletita cu fibra inovatoare galbena KEVLAR® de la DuPont™
- Putere si durabilitate ridicata
Intermediar, fiind etans la lumina, previne dezvoltarea algelor in furtun
- Durabilitate garantata
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 135
DuPont™ and Kevlar® sunt marci inregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.