Furtun de calitate PrimoFlex® de1/2" si 50 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu 3 straturi, rezistent la presiune, impletitura consolidata, fara ftalati(0,1%), cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Presiune maxima de 45 bari. Temperatura de operare a furtunului intre -20 si 65ºC. 15 ani garantie. Furtunurile de calitate Karcher PrimoFlex® ce contin fibre galbene DuPontTM Kevlar® sunt durabile, flexibile, nu se indoaie si sunt concepute pentru manevrarea simpla. Folosirea acestui material este un semn distinctiv, inconfundabil al furtunurilor noastre, subliniaza robustețe și fundamenteaza cererea noastră de calitate.