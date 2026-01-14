Адаптер для бытовых кранов

Адаптер для бытовых кранов для подключения садового шланга внутри дома. Легкое соединение с внутренней резьбой из латуни с надежной защитой резьбы.

Комплект для присоединения к внутридомовому крану позволяет присоеденить садовый шланг к крану в доме.

Особенности и преимущества
Крепление с латунной внутренней резьбой
  • Гарантированная надежность
Защита резьбы
  • Для легкого крепления
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,057
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 53,5 x 33,6 x 33,6

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
