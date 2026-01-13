Универсальный коннектор Premium

Универсальный коннектор Premium, изготовлен из алюминия. Подходит ко всем стандартным садовых шлангов..

Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
  • Для удобства использования
Хомут из алюминия, не подвержен коррозии
  • Гарантированная надежность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,048
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 39 x 40
НАГРАДЫ

Schlauchkupplungen Premium

"Хорошо": универсальный коннектор "Premium"

По результатам теста, проведенного журналом "selbst ist der Mann", универсальный коннектор "Premium" получил оценку "хорошо" (1,5).

