SensoTimer ST 6 eco!ogic осуществляет полив в зависимости от влажности почвы и потребности растений. Радиодатчик, входящий в комплект поставки, измеряет влажность почвы и передает сигнал на SensoTimer. Система регулировки влажности имеет 5 ступеней. При снижении влажности до выбранного значения процесс полива автоматически запускается в ближайший заданный момент времени. Съемная панель управления и 5 кнопок управления существенно облегчают процесс программирования. При этом можно задать один или два полива в день (макс. продолжительность полива: 90 мин). Также полив можно отложить на 1-7 дней с помощью функции eco!ogic. Ручной полив возможен в любое время. Простым нажатием на кнопку можно прервать программу полива на 24 часа. SensoTimer ST 6 eco!ogic совместим со всеми известными системами стыкового соединения. Штуцер для присоединения к крану и входной фильтр входят в комплект поставки. Также необходима батарейка 9 В, которая не входит в комплект поставки.