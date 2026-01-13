Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor )

Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.

SensoTimer ST6 eco!ogic, irigare cu control al umiditatii si in conformitate cu nevoile. Senzorul, care este inclus in setul de livrare, masoara umiditatea solului si transmite prin radio catre SensoTimer. Valoarea umiditatii dorite poate fi ajustata in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate coboara sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora setata. Panoul de comanda demontabil si 5 butoane de operare faciliteaza programarea. Doua intervale de irigare pot fi setate pe zi (durata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibila in orice moment. Programul de irigare poate fi suspendat timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 eco!ogic. Este compatibil cu toate sistemele de prindere. Conectorul de robinet si prefiltrul sunt incluse in setul de livrare, bateria de 9 volti este necesara (nu este inclusa).

Caracteristici si beneficii
Irigare cu umiditate controlata
Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitatile plantelor.
Setarea individuala a frecventei de irigare
Irigare in functie de necesitati.
Pornire / oprire automată
Irigare in anumite zone - tinta
Display demontabil
  • Programare convenabila.
Buton pentru oprirea irigarii timp de 24 de ore
  • Intreruperea irigarii timp de 24 de ore.
Posibilitatea de irigare manuală
  • Eliminarea apei pe termen scurt

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare G3/4 + G1
Presiunea maximă (bar) 10
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 96 x 137 x 153

Scope of supply

  • Senzor de umiditate: 1 Bucată
  • Bateriile sunt incluse in pachet: nu

Echipament

  • Evacuare programabila a apei: 1 Bucată
  • Sunt necesare baterii
  • Număr baterii: Bloc de 2 x 9 V
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor )

