SensoTimer ST6 eco!ogic, irigare cu control al umiditatii si in conformitate cu nevoile. Senzorul, care este inclus in setul de livrare, masoara umiditatea solului si transmite prin radio catre SensoTimer. Valoarea umiditatii dorite poate fi ajustata in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate coboara sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora setata. Panoul de comanda demontabil si 5 butoane de operare faciliteaza programarea. Doua intervale de irigare pot fi setate pe zi (durata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibila in orice moment. Programul de irigare poate fi suspendat timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 eco!ogic. Este compatibil cu toate sistemele de prindere. Conectorul de robinet si prefiltrul sunt incluse in setul de livrare, bateria de 9 volti este necesara (nu este inclusa).