Превосходное решение для очистки воздуха в помещениях средних размеров, например жилых комнатах и офисах: аппарат AF 30, оснащенный системой многократной фильтрации, удаляет из воздуха аллергены, вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Очиститель надежно очищает воздух в помещениях площадью до 30 м² (при высоте потолка 3 м) или до 40 м² (при высоте потолка 2,6 м). Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM 2,5 в мкг/м³), температуру и относительную влажность воздуха, а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).