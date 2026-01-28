Purificator aer AF 30
Purificatorul de aer AF 30 cu tehnologie cu senzor laser, mod automat, afișaj, filtrare HEPA 13 și filtrare cu cărbune activ, elimină agenții patogeni, praful fin, alergenii și mirosurile din încăperile cu o suprafață cuprinsă între 30 și 40 m².
Purificarea perfectă a aerului pentru spații interioare de dimensiuni medii, camere de zi și spații de lucru: Purificatorul de aer AF 30 curăță aerul din interior de alergeni, poluanți și agenți patogeni cu ajutorul sistemului său de filtrare în mai multe straturi. Caracteristicile suplimentare includ: Filtre cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru indicarea alfanumerică a calității aerului în particule PM2,5 în µg/m³, a calității aerului prin intermediul unui cod de culori, a temperaturii și a umidității. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției de temporizare, a blocării de siguranță pentru copii, a modului de noapte și a funcționării ultrasilențioase, precum și datorită eficienței filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Acest lucru înseamnă că modul automat ajusteaza nivelul de performanță în funcție de gradul de poluare al aerului. În plus, filtrul are o durată de viață de aproximativ un an, care depinde de nivelul de poluare a aerului și de intensitatea cu care este utilizat.
Caracteristici si beneficii
Filtru High Protect 13Filtru H13 nou pentru îndepărtarea agenților patogeni și a aerosolilor. Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.
Sistem dublu de admisie al aeruluiDatorită admisiei aerului pe ambele părți, este garantat un flux mare de aer.
Afișaj în culoriAfișează temperatura, umiditatea și calitatea aerului, precum și starea filtrului și a aparatului.
Funcționare silențioasă
- Motor și ventilator cu funcționare lină și canale de aer silențioase.
Mod automat
- Senzorul controlează modul automat și adaptează nivelul de putere în funcție de calitatea aerului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Putere (W)
|36
|Dimensiune recomandată pentru cameră (m²)
|up to 60
|Debit de aer (m³/h)
|max. 320
|Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Reglaj de putere
|5
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 260 x 486
* Dimensiunea camerei recomandată pe baza unei înălțimi a tavanului de 3 m și a unui schimb de aer de trei ori pe oră pentru funcționarea la cel mai înalt nivel de performanță.
Echipament
- Sistem de filtrare dublu
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Afișarea calității aerului
- Indicator temperatura
- Afișarea umidității relative a aerului
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Funcția de blocare
- Funcția temporizator
Video
Domenii de intrebuintare
- Interioare