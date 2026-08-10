Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition

Очиститель воздуха AF 30 с технологией лазерного датчика, автоматическим режимом, дисплеем, HEPA-фильтром и фильтрацией активированным углем удаляет патогены, мелкую пыль, аллергены и запахи в помещениях площадью от 30 м² ¹⁾ до 60 м².

Идеальная очистка воздуха для средних по размеру помещений, гостиных и рабочих помещений: очиститель воздуха AF 30 очищает воздух в помещении от аллергенов, загрязняющих веществ и патогенов с помощью своей многослойной системы фильтров. Другие особенности включают: наполнитель из активированного угля, а также дисплей для индикации качества воздуха в числовом выражении в частицах PM2.5 в мкг/м³, а также для индикации качества воздуха с помощью цветового кода, температуры и относительной влажности. Очиститель воздуха также является отличным выбором благодаря функции таймера, блокировке от детей, ночному режиму и бесшумной работе, а также эффективности фильтра 99,95% для частиц размером 0,3 мкм и высококачественному лазерному датчику для автоматического режима. Это означает, что автоматический режим и уровень производительности автоматически подстраиваются под уровень загрязнения воздуха. Кроме того, срок службы фильтра составляет около одного года, в зависимости от уровня загрязнения воздуха и интенсивности использования.

Особенности и преимущества
Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition: Фильтр High Protect 13
Фильтр High Protect 13
HEPA-фильтр для удаления патогенных микроорганизмов и аэрозолей Для связывания запахов и паров химических веществ.
Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition: Система с 2 воздухозаборниками
Система с 2 воздухозаборниками
Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition: Цветной дисплей
Цветной дисплей
Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Бесшумная работа
  • Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
  • Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 100 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт) 36
Подходящая площадь помещения (м²) до 60
Мощность потока воздуха (м³/ч) макс. 320
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности 5
Цвет Белый
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,8
Вес (с упаковкой) (кг) 6,78
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 260 x 486
¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.

Оснащение

  • Двойная система фильтрации
  • Индикатор замены фильтра
  • Индикация качества воздуха
  • Термометр
  • Индикация относительной влажности воздуха
  • Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
  • Автоматический режим
  • Ночной режим
  • Функция блокировки
  • Таймер
Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition
Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition
Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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