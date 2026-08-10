Воздухоочиститель AF 30 Anniversary Edition
Очиститель воздуха AF 30 с технологией лазерного датчика, автоматическим режимом, дисплеем, HEPA-фильтром и фильтрацией активированным углем удаляет патогены, мелкую пыль, аллергены и запахи в помещениях площадью от 30 м² ¹⁾ до 60 м².
Идеальная очистка воздуха для средних по размеру помещений, гостиных и рабочих помещений: очиститель воздуха AF 30 очищает воздух в помещении от аллергенов, загрязняющих веществ и патогенов с помощью своей многослойной системы фильтров. Другие особенности включают: наполнитель из активированного угля, а также дисплей для индикации качества воздуха в числовом выражении в частицах PM2.5 в мкг/м³, а также для индикации качества воздуха с помощью цветового кода, температуры и относительной влажности. Очиститель воздуха также является отличным выбором благодаря функции таймера, блокировке от детей, ночному режиму и бесшумной работе, а также эффективности фильтра 99,95% для частиц размером 0,3 мкм и высококачественному лазерному датчику для автоматического режима. Это означает, что автоматический режим и уровень производительности автоматически подстраиваются под уровень загрязнения воздуха. Кроме того, срок службы фильтра составляет около одного года, в зависимости от уровня загрязнения воздуха и интенсивности использования.
Особенности и преимущества
Фильтр High Protect 13HEPA-фильтр для удаления патогенных микроорганизмов и аэрозолей Для связывания запахов и паров химических веществ.
Система с 2 воздухозаборникамиЗабор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
Цветной дисплейИндикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Бесшумная работа
- Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
- Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|36
|Подходящая площадь помещения (м²)
|до 60
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|макс. 320
|Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Уровни производительности
|5
|Цвет
|Белый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,78
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 486
|—
|¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.
Оснащение
- Двойная система фильтрации
- Индикатор замены фильтра
- Индикация качества воздуха
- Термометр
- Индикация относительной влажности воздуха
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Функция блокировки
- Таймер
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях