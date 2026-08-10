Идеальная очистка воздуха для средних по размеру помещений, гостиных и рабочих помещений: очиститель воздуха AF 30 очищает воздух в помещении от аллергенов, загрязняющих веществ и патогенов с помощью своей многослойной системы фильтров. Другие особенности включают: наполнитель из активированного угля, а также дисплей для индикации качества воздуха в числовом выражении в частицах PM2.5 в мкг/м³, а также для индикации качества воздуха с помощью цветового кода, температуры и относительной влажности. Очиститель воздуха также является отличным выбором благодаря функции таймера, блокировке от детей, ночному режиму и бесшумной работе, а также эффективности фильтра 99,95% для частиц размером 0,3 мкм и высококачественному лазерному датчику для автоматического режима. Это означает, что автоматический режим и уровень производительности автоматически подстраиваются под уровень загрязнения воздуха. Кроме того, срок службы фильтра составляет около одного года, в зависимости от уровня загрязнения воздуха и интенсивности использования.