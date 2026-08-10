Purificare perfectă a aerului pentru camere de dimensiuni medii, camere de zi și spații de lucru: purificatorul de aer AF 30 elimină alergenii, poluanții și agenții patogeni din aerul interior prin intermediul sistemului său de filtrare multistrat. Alte caracteristici includ: umplutura cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru a indica calitatea aerului în termeni numerici în particule PM2.5 în µg/m³ și pentru a indica calitatea aerului cu un cod de culori, temperatura și umiditatea relativă. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției sale de temporizator, blocării pentru siguranța copiilor, modului de noapte și funcționării ultrasilențioase, precum și a unei eficiențe a filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Aceasta înseamnă că modul automat și nivelul de performanță se ajustează automat la nivelul de poluare a aerului. Mai mult, filtrul are o durată de viață de aproximativ un an, în funcție de nivelul de poluare a aerului și de intensitatea utilizării.