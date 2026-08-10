Purificator aer AF 30 Anniversary Edition
Purificatorul de aer AF 30 cu tehnologie cu senzor laser, mod automat, afișaj, filtrare HEPA și cu cărbune activ elimină agenții patogeni, praful fin, alergenii și mirosurile din încăperi cu dimensiuni cuprinse între 30 m² și 60 m².¹⁾
Purificare perfectă a aerului pentru camere de dimensiuni medii, camere de zi și spații de lucru: purificatorul de aer AF 30 elimină alergenii, poluanții și agenții patogeni din aerul interior prin intermediul sistemului său de filtrare multistrat. Alte caracteristici includ: umplutura cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru a indica calitatea aerului în termeni numerici în particule PM2.5 în µg/m³ și pentru a indica calitatea aerului cu un cod de culori, temperatura și umiditatea relativă. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției sale de temporizator, blocării pentru siguranța copiilor, modului de noapte și funcționării ultrasilențioase, precum și a unei eficiențe a filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Aceasta înseamnă că modul automat și nivelul de performanță se ajustează automat la nivelul de poluare a aerului. Mai mult, filtrul are o durată de viață de aproximativ un an, în funcție de nivelul de poluare a aerului și de intensitatea utilizării.
Caracteristici si beneficii
Filtru High Protect 13Filtru HEPA pentru îndepărtarea agenților patogeni și a aerosolilor Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.
Sistem dublu de admisie al aeruluiDatorită admisiei aerului pe ambele părți, este garantat un flux mare de aer.
Afișaj în culoriAfișează temperatura, umiditatea și calitatea aerului, precum și starea filtrului și a aparatului.
Funcționare silențioasă
- Motoare și ventilatoare care funcționează lină plus flux de aer silențios.
Mod automat
- Senzorul controlează modul automat și adaptează nivelul de putere în funcție de calitatea aerului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Putere (W)
|36
|Dimensiune recomandată pentru cameră (m²)
|up to 60
|Debit de aer (m³/h)
|max. 320
|Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Reglaj de putere
|5
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 260 x 486
¹⁾ Dimensiunea recomandată a încăperii, calculată pentru o înălțime a tavanului de 3 m și un schimb de aer de trei ori pe oră, la funcționarea la nivel maxim de putere.
Echipament
- Sistem de filtrare dublu
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Afișarea calității aerului
- Indicator temperatura
- Afișarea umidității relative a aerului
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Funcția de blocare
- Funcția temporizator
Domenii de intrebuintare
- Interioare