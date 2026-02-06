По сравнению с традиционными методами, удобный пылесос для окон WV 1 от Kärcher делает уборку легкой, без разводов и в три раза быстрее, чем раньше. Вода надежно отсасывается из окна – без капель грязной воды и разводов. Кроме того, благодаря удобной работе от аккумулятора и компактному дизайну WV 1 гарантирует максимальную гибкость при уборке всех гладких поверхностей в доме.