Aspirator geamuri WV 1
Curățarea geamurilor devine o sarcină fără efort, fără urme și de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 de la Kärcher.
Curățarea geamurilor devine o sarcină fără efort, fără urme și de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 de la Kärcher. În comparație cu metodele convenționale, acest dispozitiv asigură o curățare eficientă, aspirând apa în mod fiabil de pe geamurile ferestrelor. Fără picurare de apă murdară și fără dungi, acest aspirator oferă rezultate impecabile. Cu funcționare comodă a bateriei și un design compact, WV 1 oferă flexibilitate maximă la curățarea tuturor suprafețelor netede din casă.
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzutăSe așează confortabil și ușor în mână, fără a provoca dureri.
Compact și utilDispozitivul mic, util face curățarea suprafețelor netede chiar mai ușoară.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate.
Complet igienic
- Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|250
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|25
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|150
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,5
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|130 x 250 x 275
Echipament
- Duza de aspirare
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță