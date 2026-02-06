С помощью инновационного стеклоочистителя Kärcher произвела революцию в мойке окон. Когда вы используете оригинальный стеклоочиститель Kärcher, уборка становится детской игрой, экономя вам массу времени и усилий. Здесь в игру вступает цвет: специальное издание включает три скребка разных цветов, которые гарантируют, что ваш стеклоочиститель будет выделяться. Выберите свой любимый цвет для гладких поверхностей с вау-эффектом. Благодаря электрическому всасыванию, досадные капли воды теперь остались в прошлом. Умное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания стеклоочистителя обеспечивают высокоэффективную очистку и идеально чистые окна — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной стеклоочиститель Kärcher обеспечивает особенно гигиеничную мойку окон, так как отсутствует прямой контакт с грязной водой.