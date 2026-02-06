Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition
Без разводов, без потеков, чисто: WV 2 Plus Multi Edition и его три стяжки (сквиджа) разных цветов подходят для всех гладких поверхностей и удобны в использовании.
С помощью инновационного стеклоочистителя Kärcher произвела революцию в мойке окон. Когда вы используете оригинальный стеклоочиститель Kärcher, уборка становится детской игрой, экономя вам массу времени и усилий. Здесь в игру вступает цвет: специальное издание включает три скребка разных цветов, которые гарантируют, что ваш стеклоочиститель будет выделяться. Выберите свой любимый цвет для гладких поверхностей с вау-эффектом. Благодаря электрическому всасыванию, досадные капли воды теперь остались в прошлом. Умное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания стеклоочистителя обеспечивают высокоэффективную очистку и идеально чистые окна — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной стеклоочиститель Kärcher обеспечивает особенно гигиеничную мойку окон, так как отсутствует прямой контакт с грязной водой.
Особенности и преимущества
Легко выливать грязную водуКонтейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Сменная всасывающая насадкаВ зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Светодиодный дисплей постоянно на видуВстроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
В три раза быстрее
- Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,6
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Скребок, широкий: 3 x
Оснащение
- Всасывающее сопло
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель