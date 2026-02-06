Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition

Без разводов, без потеков, чисто: WV 2 Plus Multi Edition и его три стяжки (сквиджа) разных цветов подходят для всех гладких поверхностей и удобны в использовании.

С помощью инновационного стеклоочистителя Kärcher произвела революцию в мойке окон. Когда вы используете оригинальный стеклоочиститель Kärcher, уборка становится детской игрой, экономя вам массу времени и усилий. Здесь в игру вступает цвет: специальное издание включает три скребка разных цветов, которые гарантируют, что ваш стеклоочиститель будет выделяться. Выберите свой любимый цвет для гладких поверхностей с вау-эффектом. Благодаря электрическому всасыванию, досадные капли воды теперь остались в прошлом. Умное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания стеклоочистителя обеспечивают высокоэффективную очистку и идеально чистые окна — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной стеклоочиститель Kärcher обеспечивает особенно гигиеничную мойку окон, так как отсутствует прямой контакт с грязной водой.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition: Легко выливать грязную воду
Легко выливать грязную воду
Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition: Сменная всасывающая насадка
Сменная всасывающая насадка
В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition: Светодиодный дисплей постоянно на виду
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
  • Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
В три раза быстрее
  • Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,6
Вес (с упаковкой) (кг) 1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Скребок, широкий: 3 x

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus Multi Edition
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
