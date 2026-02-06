Cu inovatorul Window Vac, Kärcher a revoluționat curățarea ferestrelor. Atunci când utilizați aparatul original Kärcher de curățat ferestre, curățarea devine o joacă de copii, economisind mult timp și efort. Aici intervine ediția specială, care include trei lame de șters de culori diferite, ce asigură că aspiratorul dumneavoastră de geamuri iese în evidență. Alegeți culoarea preferată pentru suprafețe netede, cu un efect uimitor. Datorită aspirației electrice, neplăcerea picăturilor de apă este acum de domeniul trecutului. Combinația inteligentă de sticlă pulverizatoare și lavetă din microfibră, precum și funcția de aspirație a aspiratorului de geamuri, asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitoare – fără urme și reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir Kärcher, la îndemână și ergonomic, permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.