Aspirator geamuri WV 2 Plus Multi Edition
Fără urme, fără picături, curat: WV 2 Plus Multi Edition și cele trei lame de șters de diferite culori sunt potrivite pentru toate suprafețele netede și sunt comode de manevrat.
Cu inovatorul Window Vac, Kärcher a revoluționat curățarea ferestrelor. Atunci când utilizați aparatul original Kärcher de curățat ferestre, curățarea devine o joacă de copii, economisind mult timp și efort. Aici intervine ediția specială, care include trei lame de șters de culori diferite, ce asigură că aspiratorul dumneavoastră de geamuri iese în evidență. Alegeți culoarea preferată pentru suprafețe netede, cu un efect uimitor. Datorită aspirației electrice, neplăcerea picăturilor de apă este acum de domeniul trecutului. Combinația inteligentă de sticlă pulverizatoare și lavetă din microfibră, precum și funcția de aspirație a aspiratorului de geamuri, asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitoare – fără urme și reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir Kärcher, la îndemână și ergonomic, permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Racletă, lată: 3 x
Echipament
- Duza de aspirare
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță